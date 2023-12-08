سقوط تاجر مخدرات في الشرقية بحوزته حشيش بـ 1.7 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصر إجرامى له معلومات جنائية، تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم ضبطه بدائرة القسم وبحوزته 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.7 مليون جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وفي سياق منفصل ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، وضباط قسم شرطة النقل والمواصلات بمحافظة الدقهلية، القبض على عاطل بعد قيامه بفك عدد من مهمات السكة الحديد بمنطقة مقابر العيسوي بمدينة المنصورة، بغرض سرقتها وبيعها خردة تواجده وبمواجهته أقر بقيامه بسرقة المهمات من على قضبان السكة الحديد وجرى إحالته للنيابة المختصة.



القبض على لص سرقة مهمات السكة الحديد في المنصورة



كانت البداية بتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة شرطة النقل والمواصلات لمأمور قسم شرطة أول المنصورة بشأن ضبط "إمام.ح"،29 عاما، ومقيم شارع حسونة بنطاق قسم أول المنصورة، حال تواجده على شريط السكة الحديد امام منطقة مقابر العيسوي وبحوزته 10 قطع حديدية من الخردة خاصة السكة الحديد.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامة بسرقة القطع الحديدية من المنطقة التي جرى ضبطه بها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة مقتل عاطل وإصابة آخر خلال مشاجرة بمحاقظة الأقصر بسبب خلافات على مبلغ مالي.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين طرف أول (عاطل "توفى إثر إصابته بجرح طعنى") ، طرف ثانى (عاطل –"مصاب بجروح طعنية") مقيمين بدائرة القسم.

وأوضحت التحريات بأن المشاجرة كانت بسبب خلاف على مبلغ مالى تبادلا خلالها التعدى على بعضهما بالضرب مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة الآخر ، وبسؤال شقيق المتوفـى (عامل) إتهم الطرف الثانى بالتسبب فـى وفاة شقيقه.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

عقب تقنين الإجراءاتأمكن ضبطهوبحوزته الأداة المستخدمة فى الواقعة "خنجر" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.