الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربي يعزي المملكة العربية السعودية في سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد طاقهما

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

أعرب السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا فى سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، اليوم الخميس، أثناء قيامها بمهمة تدريبية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية فى مدينة الظهران مما أسفر عن استشهاد طاقمها.

وأكد العسومي، تضامن البرلمان العربي مع المملكة العربية السعودية فى هذا المصاب الأليم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الواجب الوطني بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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