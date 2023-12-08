المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يسجل 872 مريض خلال نوفمبر الماضي

أعلن المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط تسجيل 872 حالة دخول بالأقسام المختلفة "العلاج بأجر" خلال شهر نوفمبر الماضي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى.

وأضافت المستشفى عن استقبال 185 حالة دخول بقسم الإصابات و165 حالة دخول بالعناية المركزة، و113 حالة بقسم الجراحة العامة، إلى جانب تسجيل 108 حالة دخول بقسم الأنف والأذن والحنجرة و50 حالة دخول بقسم الشرايين خلال الشهر نفسه.

كما استقبلت أقسام المستشفى الأخرى مجموعة متنوعة من الحالات.

في قسم التجميل، تمت معالجة 31 حالة دخول. يعتبر القسم متخصصًا في تقديم خدمات التجميل والترميم الجمالي للمرضى. بغض النظر عن الإصابات أو الحالات الطبية الأخرى، يعمل فريق التجميل على تحسين مظهر المرضى وزيادة ثقتهم بأنفسهم.

من جانبه، استقبل قسم العظام 84 حالة دخول خلال الشهر. يتم تشخيص وعلاج الكسور والإصابات العظمية في هذا القسم. يتكون الفريق الطبي في العظام من أطباء متخصصين يستخدمون التقنيات الحديثة لإعادة تأهيل وتقوية العظام التي تعرضت للإصابة.

كما قدم قسم الرمد الرعاية اللازمة لـ39 حالة. يختص القسم بتشخيص وعلاج الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي، مثل التلف العصبي والشلل والصرع. يعمل أطباء الرمد على تقديم الرعاية الشاملة للمرضى وتحسين جودة حياتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 18 حالة دخول بقسم الوجه والكفين. يقدم القسم الرعاية الطبية للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الوجه والكفين، مثل تشوهات الوجه والأطراف وإصابات الأعصاب المحيطية. يستخدم الأطباء في هذا القسم تقنيات جراحية متطورة لتحسين وظيفة ومظهر الوجه والكفين.

وسجل قسم الأورام 37 حالة دخول، وقسم الباطنة 22 حالة وقسم الصدرية 16 حالة دخول خلال الشهر نفسه. تهدف هذه الأقسام إلى تشخيص وعلاج الأمراض المرتبطة بالأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية على التوالي.

بهذه الطريقة، يوفر المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط خدمات طبية ممتازة في مختلف الأقسام. وبفضل الفرق الطبية المتخصصة والتقنيات المتقدمة المستخدمة، يعمل المستشفى على تحسين صحة المرضى وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم.