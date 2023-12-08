مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط تستقبل 3434 مريض

خلال نوفمبر الماضي..

يعد مستشفى الراجحي الجامعي للكبد بجامعة أسيوط واحدًا من أبرز المستشفيات المتخصصة في مصر في مجال الكبد. تحقق المستشفى سنويا تقدمًا ملموسًا في خدمة المرضى ورغبتهم في الشفاء والراحة. من خلال استمرار تحسين الجودة وتطوير التكنولوجيا الطبية، يواصل المستشفى تعزيز مكانته كمركز مرموق لعلاج الأمراض المرتبطة بالكبد بشكل شامل، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي الجامعي.

وتشير الأرقام إلى النجاح الكبير الذي يحققه مستشفى الراجحي الجامعي للكبد في خدمة المرضى. إن استقبال 3434 متردداً على العيادات الخارجية خلال شهر نوفمبر يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المستشفى والتفضيل الجماهيري لخدماته.

تعكس حالات الدخول التي بلغت 687 حالة خلال الشهر نفسه الحاجة الملحة للرعاية الصحية المتخصصة التي يقدمها المستشفى. يعمل المستشفى على دمج الخدمات الطبية المتعددة في مجال الأشعة والمناظير لتقديم رعاية مكثفة للمرضى بأفضل الطرق الممكنة. وتعد الحالات المسجلة في وحدة الأشعة والمناظير التي بلغت عددها 991 و 813 حالة على التوالي هي إشارة إلى وجود بيئة طبية فعالة ومجهزة تجهيزاً جيداً لتقديم الخدمات الصحية المتخصصة.

ومن الملفت للنظر أيضاً هو إجراء 56 عملية جراحية خلال الشهر نفسه. هذا يشير إلى إمكانية المستشفى في توفير رعاية جراحية عالية الجودة لمجموعة متنوعة من الحالات. إن توفير الرعاية الجراحية المتخصصة للمرضى يتطلب فرق متخصصة ومهرة من الأطباء والممرضين والموظفين. إن أداء المستشفى في هذا الجانب يعكس الجهود المتواصلة للفريق الطبي في تطوير وتحسين مهاراتهم وتقنياتهم الجراحية