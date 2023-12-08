كنيسة مارمينا الأثرية تستضيف "تسبحة كيهك" غدًا

تستضيف كنيسة مارمينا الأثرية بمنطقة فن الخليج، غدًا السبت، الفعاليات الرعوية، من خلال استضافة النشاط الروحي للأقباط الأرثوذكس "تسبحة شهر كيهك" ذلك بمناسبة نهضة صوم الميلاد المجيد، بدءًا من الساعة العاشرة مساءً.

يترأس الفعاليات الآباء الكهنة وأحبار الكنيسة ومن المقرر أن تستمر حتى إقامة القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية في تمام الساعة السادسة صباحاً.



احتفل الأقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الأسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة وأقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.