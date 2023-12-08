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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب يد الأهلي: مستعدون بقوة لمواجهة الزمالك على كأس السوبر

مدرب يد الأهلي
مدرب يد الأهلي

أكد ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أن فريقه استعد جيدًا للمباراة المرتقبة أمام الزمالك، على كأس السوبر المصري، والمقرر لها غدًا السبت، بدولة الإمارات، وأن جميع اللاعبين في حالة فنية مميزة قبل المباراة.

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وأضاف ديفيز خلال المؤتمر الصحفي للمباراة قائلًا إن مواجهات الأهلي والزمالك دائمًا ما تكون صعبة ومليئة بالإثارة لأنها تمثل كلاسيكو كرة اليد المصرية، وتذكره بمباريات الكلاسيكو القوية بين ريال مدريد وبرشلونة، وتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق باسم وسمعة الفريقين.
من جانبه رد محمد إبراهيم المدرب العام لـ«رجال يد الأهلي» على خروج الفريق من بطولة كأس مصر، وهل يؤثر ذلك على المشاركة في كأس السوبر، قائلًا إن الفريق لم يكن يومها في أفضل حالاته وأن كل شيء وارد في الرياضة، لذلك يعمل الجهاز الفني واللاعبين بشكل قوي على طي هذه الصفحة تمامًا للظهور بشكل مميز للغاية خلال مباراة كأس السوبر، من أجل تحقيق اللقب وإسعاد جماهير النادي الأهلي.

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