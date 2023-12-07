موعد مباراة الزمالك القادمة والقناة الناقلة 

موعد مباراة الزمالك .. تترقب جماهير نادي الزمالك خاصة والكرة المصرية عامة مباراة الزمالك المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية امام فريق ساجرادا الأنجولي.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وساجرادا الانحولي بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الاحد المقبل، قبل أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” رسميًا عن تعديل موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في بيان رسمي ان سبب هذا التعديل يعود إلى الاعتبارات المتعلقة بالحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني.

موعد مباراة الزمالك القادمة

وتقام مباراة الزمالك القادمة امام ساجرادا الأنجولي على ستاد السلام، بالقاهرة، في تمام الساعة السادسة مساء بعد غد السبت بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك المقبلة ضد وساجرادا بالكونفدرالية

و تذاع مباراة الزمالك المقبلة ضد ساجرادا الأنجولي في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس الكونفدرالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك في مباراته المقبلة امام ساجرادا بالكونفدرالية

ومن المنتظر أن يبدا معتمد جمال المديره الفني مباراة الزمالك القادمة امام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية الافريقية بتشكيل مكون من:

محمد عواد في حراسة المرمى.

محمد عبد الشافي و محمد عبد الغني و حمزة المثلوثي و عمر جابر في خط الدفاع.

نبيل عماد "دونجا" و عمرو السيسي و إبراهيما نداي في خط الوسط.

ويقود هجوم الزمالك في مواجهة ساجرادا الأنجولي بالكونفدرالية الثلاثي يوسف أوباما و أحمد مصطفى "زيزو" و سيف الدين الجزيري.

تجديد الثقة في معتمد جمال قبل مباراة الزمالك المقبلة

في سياق اخر وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب عقوداً رسمية مع معتمد جمال لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة مؤقتة في الفترة الحالية، خلال الجلسة التي عقدها المجلس مع المدير الفني اليوم.

يأتي ذلك في ظل ثقة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب في قدرات معتمد جمال، وتقديراً لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادة الزمالك للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما وأنه كان يعمل الفترة الماضية دون إبرام عقد رسمي مع النادي.

وقام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الكابتن أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، بإبرام عقد مناسب وتقدير المدير الفني بالشكل الذي يليق بما يقدمه مع الفريق.

وشهدت الجلسة حضور كل من كابتن حسين لبيب رئيس النادي والكابتن أحمد سليمان وهاني برزي ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس، وعبد الواحد السيد مدير الكرة.