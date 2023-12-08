وزير الخارجية التونسي يؤكد موقف بلاده الثابت المساند للشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، موقف بلاده الثابت المساند للشعب الفلسطيني ولقضيته، وضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم إلى رومانيا ولقائه مع نائب رئيس مجلس النواب الروماني لوسيان نيكولاي؛ لبحث سبل دعم التعاون الثنائي والوضع في فلسطين.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية أن اللقاء تناول مسيرة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والتطلع إلى مزيد الارتقاء بها لما فيه مصلحة الجانبين.

وتبادل وزير الخارجية مع المسؤول البرلماني الروماني وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضية الفلسطينية وما يعيشه الشعب الفلسطيني من مأساة ومعاناة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الجمعة، استشهاد ستة أشخاص جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم "الفارعة" الواقع جنوب محافظة "طوباس" بشمال شرق الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة بأن جنود الاحتلال المقتحمين للمخيم يمنعون سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

كانت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.

واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة تابعة لها وصلت موسكو، تحمل على متنها 68 مواطنًا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزّة عبر القاهرة مع أفراد عائلاتهم، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان الوزارة: "هبطت الرحلة الخاصة بوزارة الطوارئ الروسية في مطار دوموديدوفو؛ طائرة من طراز "إيل-76" قامت بإجلاء، 68 مواطنا روسيا وأفراد أسرهم عبر القاهرة اليوم، وتم نشر مقر عمليات مشترك بين الإدارات في مطار دوموديدوفو، لتوفير الضروريات الأساسية والملابس الدافئة والطعام للأشخاص، فضلاً عن الدعم المعلوماتي والنفسي والطبي".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أفادت، بوصول 883 مواطنا روسيا من أصل 1100 شخص طلبوا المساعدة في الإجلاء من قطاع غزة إلى روسيا.