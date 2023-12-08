رئيس المجلس الإماراتي: أهمية الارتقاء بالعمل البرلماني إلى مستوى التحديات المستقبلية

أكد رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي صقر غباش، أهمية الارتقاء بالعمل البرلماني إلى مستوى التحديات المستقبلية وتعزيز دور المؤسسات البرلمانية عبر الدبلوماسية.

واستعرض غباش - خلال لقائه مع رؤساء برلمانات البرازيل آرثر ليرا، وكولومبيا أندريس ديفيد كالي أغواس وتونغا اللورد فتافيهي فاكافانوا، على هامش الاجتماع البرلماني وأعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28) - سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.

وأعرب غباش - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" - عن تقدير المجلس الوطني الاتحادي لرؤساء برلمانات البرازيل وكولومبيا وتونغا لمشاركتهم في الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة أكثر من 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم.. مشيرا إلى أهمية الدور البرلماني في التعاون مع الحكومات في الالتزام الدولي تجاه الحد من تداعيات التغيّر المناخي، وتعزيز الوعي حيال ضرورة التصدّي لهذه الظاهرة من خلال العمل المشترك لكافة المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية.

وأكد رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي أن الزيارات البرلمانية تساهم في تعزيز العلاقات على المستويين البرلماني والسياسي في إطار الحرص على تعزيز جهود التنمية المستدامة والاهتمام بالشباب وقضايا البيئة والمناخ.