بنين الحلفايه بحري الاعدادى الثانوى ضمن أفضل 10 معاهد على مستوى قنا

توج معهد بنين الحلفايه بحري الاعدادى الثانوى، بقيادة فضيلة الشيخ عادل محمود شيخ المعهد، ضمن أفضل 10 معاهد ازهرية على مستوى منطقة قنا الأزهرية بمحافظة قنا .

التصنيف يأتى طبقا لتقييم ونتائج مبادرة " أخ ثانى والرابط انسانى" ، والتى تهدف إلى نشر روح المحبة والتسامح والاخاء بين أفراد المجتمع، واعلاء روح التعاون والتعايش بين أبناء الوطن .

من جانبه قدم فضيلة الشيخ عادل محمود شيخ المعهد بالشكر والتقدير لقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ ايمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الازهرية، و فضيلة الشيخ تاج الدين السمهودي رئيس منطقة قنا الأزهرية، وأحمد الحساني المدير العام والوكيل الثقافي لمنطقة قنا الأزهرية، ومحمد عبدالمنعم منسق مبادرة أخ ثانى والرابط انسانى، وحمدي ابوالشيخ مدير ادارة الوقف الأزهرية.

وذكر شيخ المعهد، أن التصنيف اعتمد على حزمة من معايير الجودة، والتى كان من ضمنها حصول المعهد بقيادة ابناءه على العديد الجوائز فى عددا من المجالات كان من بينها مسابقة حفظ القرآن الكريم، والشعر وغيرها من المسابقات، بالإضافة لمستوى الطلاب التعليمى داخل المعهد ومدى انتظام العملية التعليمية، وملاحظات الموجهين ومدى كفاءة المدرسين، كلها وغيرها أهلت للفوز بتصنيف المعهد ضمن أفضل 10 معاهد ازهرية على مستوى محافظة قنا .