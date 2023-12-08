باتشيكو يوجه رسالة نارية لـ "كاف" بعد أزمة تأشيرة ماييلي

تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز عن غياب المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي عن المباراة بسبب عدم حصوله على تأشيرة الدخول إلى جنوب أفريقيا، مؤكدا أن إدارة بيراميدز بذلت كل ما في وسعها من أجل إنهاء أزمة تأشيرة اللاعب وتواجده مع الفريق، ولكن لأسباب لا دخل لكرة القدم بها لم يحصل عليها، ليغيب عن اللقاء الهام.

وشدد باتشيكو خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي لمواجهة صنداونز على أن ماييلي لاعب كرة قدم، وليس سياسيا حتى يتم منعه من مرافقة فريقه في مباراة مهمة بدوري الأبطال، ولابد من تدخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، لوضع لوائح واضحة تسهل من حصول لاعبي الكرة على التصاريح والتأشيرات حتى لا يخضع الأمر للأهواء بهذا الشكل، مازحا مع الإعلام الجنوب أفريقي خلال المؤتمر الصحفي قائلا:" أعتقد أن المسئول الذي منع ماييلي من مرافقة بيراميدز في جنوب أفريقيا هو مشجع لفريق صن داونز".

وتابع:" ماييلي لاعب مهم للغاية وإضافة قوية لخط الهجوم وحاليا هو المرشح الأقوى لنيل جائزة أفضل لاعب داخل القارة عن العام الماضي، ووجوده كان سيمنح بيراميدز قوة إضافية في خط الهجوم، ولكنه يجب التعامل مع الوضع القائم، مشددا أنه يثق كثيرا في لاعبيه وقدرتهم على تعويض الكثير من الغيابات التي يعاني منها الفريق طوال الفترة الماضية".

باتشيكو: لن نكون منافساً سهلاً لصنداونز

وأضاف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه يعلم جيدا مدى صعوبة المواجهة التي تجمع بيراميدز في مواجهة نظيره نادي صن داونز والتي تقام في الثالثة عصر الأحد على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح باتشيكو أن صن داونز فريق كبير وأحد أهم أندية قارة أفريقيا في الفترة الحالية، وتوج مؤخرا ببطولة الدوري الأفريقي، ما يعكس مدى قوة المنافس الذي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وجهاز فني متميز وإمكانيات كبيرة، والمواجهة لن تكون سهلة، لأن بيراميدز في المقابل ورغم حداثة عهده بدوري الأبطال، إلا أنه لن يكون منافسا سهلا وهدفه الفوز في المباراة وحصد الثلاث نقاط بهدف مواصلة المشوار في دور المجموعات، والتطور أكثر في هذه المرحلة الهامة.

أشار المدير الفني إلى أنه درس جيدا الفريق المنافس، مؤكدا أن لاعبي بيراميدز يقدمون أفضل ما لديهم في التدريبات وهدفهم هو الفوز والعودة بنتيجة إيجابية من بريتوريا، موضحا أن الفريق تجاوز تماما آثار نتيجة مباراة نواذيبو في موريتانيا، والتركيز حاليا منصب على تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز، ومواصلة المشوار نحو التأهل إلى الدور المقبل، وهو يثق كثيرا في لاعبيه وقدرتهم على عبور تلك المباراة رغم قوة المنافس.