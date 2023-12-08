حملات نظافة وتطهير شبكات صفايات الأمطار ورفع الإشغالات بمراكز ومدن كفرالشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين،الجمعة، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتهذيب الاشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وخطوط الصرف الصحي، بمراكز ومدن المحافظة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً .



وتابع المحافظ ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، و جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، و جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، و جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، برئاسة أحمد عيسى، و جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، برئاسة وائل فرج، و جهود الوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي، وجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، برئاسة اللواء حسن موافى، و جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، و جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد محمد كشك، و جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير، برئاسة، علي سلامة، و جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، برئاسة، اللواء حاتم الهيدبي، وجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا برئاسة، جمال ساطور، جهود الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، برئاسة سليم أبوشريف، رئيس مدينة البرلس .

شدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية، ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، وخصوصا المنافذ المخصصة مؤخراً لتوفير سلعة السكر للمواطنين ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية للمواطنين المنتشرة عبر ٤٤ منفذاً على مستوى المحافظة، مع تكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، والإنارة العامة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.