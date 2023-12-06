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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يوقع عقوبة مالية على لاعبيه بعد التعادل مع الداخلية

محسن صلاح رئيس نادي
محسن صلاح رئيس نادي المقاولون

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح فرض عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في ظل تراجع النتائج.

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وقرر مجلس الإدارة خصم مبلغ 150 ألف جنيه من كل لاعب مع إيقاف المستحقات حتى تحسن النتائج.

وسقط فريق المقاولون في فخ التعادل السلبي على ملعبه امام نظيره الداخلية في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز 17 وقبل الأخير في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 4 نقاط فقط.

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