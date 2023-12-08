الفنان أحمد حلمي يجلس بجوار جثمان شقيقه بالمسجد

وصل الفنان أحمد حلمي إلى مسجد ناصر ببنها وجلس إلى جانب جثمان شقيقه في مسجد ناصر ببنها.

فيما أبدت أسرة الفنان أحمد حلمي تحفظها على التصوير داخل المسجد

واستمرت أسرة الفنان أحمد حلمي في التوافد على مسجد ناصر ببنها لتشييع جثمان شقيقه خالد حلمي والذي وافته المنية صباح اليوم.

فيما أصدرت محافظة القليوبية بيانًا نعت فيه من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية خالد حلمى شقيق الفنان أحمد حلمي والذى وافته المنية صباح اليوم بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وقال بيان المحافظة: تتقدم محافظة القليوبية بخالص العزاء والمواساة للفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي وقال بيان المحافظة أن صلاة الجنازة ستكون عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمنطقة الفلل ببنها وتشييع الجثمان بمقابر الشموت ويقام العزاء بمضيفة عبدالمنعم رياض بمنطقة المنشية اليوم.

كما أعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي ببنها صباح اليوم وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات حيث قررت الأسرة تشييع الجثمان بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة على أن يقام العزاء بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية اليوم.

ونعت سالي حلمي ببنها شقيقة الفنان أحمد حلمي شقيقها الأكبر على صفحتها بموقع التواصل الفيسبوك وكتبت "أخي خالد حلمي في ذمة الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة"

يذكر أن الشقيق الراحل هو الأخ الأكبر للفنان أحمد حلمي وتربطهما علاقة قوية رصدتها صفحات التواصل الاجتماعي حيث لم يعلن الفنان أي تفاصيل أو نعي لشقيقه حتى الآن.