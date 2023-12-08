الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صلاة الجمعة من مسجد محمد علي في القلعة (بث مباشر)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة في محافظة القاهرة، نقلًا عن القناة الأولى المصرية. 

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صلاة الجمعة من المسجد الحرام (بث مباشر)

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يؤدي أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "الإيجابية"، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

خطبة الجمعة لا تزيد على 15 دقيقة

وشددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

وأكد البلاغة الإيجاز، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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