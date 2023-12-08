صلاة الجمعة من مسجد محمد علي في القلعة (بث مباشر)

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة في محافظة القاهرة، نقلًا عن القناة الأولى المصرية.

يؤدي أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "الإيجابية"، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

خطبة الجمعة لا تزيد على 15 دقيقة

وشددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

وأكد البلاغة الإيجاز، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.