موعد ومكان صلاة الجنازة على الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود

توفى الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، وفق ما أعلنه الديوان الملكي السعودي، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

الديوان الملكي السعودي كشف عن أن صلاة الجنازة ستقام غدًا الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مصر تعزي السعودية في سقوط إحدى طائرات القوات الجوية

وفي سياق آخر، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري، السفير أحمد أبو زيد عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية واستشهاد طاقمها بالكامل.

بينما كتب أبو زيد عبر حسابه الرسمي: خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية واستشهاد طاقمها… ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الدفاع فى المملكة العربية السعودية، سقوط إحدى الطائرات المقاتلة من طراز إف-15 اس ايه، واستشهاد طاقمها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، إن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:5 ظهر اليوم الخميس وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، وأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذى نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة.