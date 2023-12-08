انتخابات الرئاسة 2024.. تعرف على الموعد الرسمي داخل مصر وطريقة الاستعلام

الانتخابات الرئاسية 2024.. يبدأ ماراثون الانتخابات الرئاسة للعام المقبل 2024، بعد يومين، حيث تستمر الانتخابات الرئاسية في الداخل لمدة ثلاثة أيام فى مصر.

ويتنافس فيها أربعة مرشحين هم: “عبدالفتاح السيسى- فريد زهران- عبدالسند يمامة- حازم عمر”.

انتخابات الرئاسة 2024 في الداخل

وتنطلق العملية الانتخابية لـ انتخابات الرئاسة 2024 في الداخل يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر للشهر الجارى 2023، وتسير الانتخابات الرئاسية فى مصر على مدار ثلاثة أيام (10 و11 و2023/12/12).

المرشحون للانتخابات الرئاسية للعام المقبل 2024:

يتنافس أربعة مرشحين على انتخابات الرئاسة 2024 وهم كالآتي:

- عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة.

- محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز الشمس.

- عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز النخلة.

- حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز السلم.

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات:

ويمكن لكل مواطن الاستعلام عن مقره الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية 2024، بموجب الرقم القومى، عبر الموقع الإلكترونى www.elections.eg.

الاستعلام عن رقم قومى بقاعدة بيانات الناخبين:

ويمكن لكل مواطن الاستعلام عن الرقم القومى بقاعدة بيانات الناخبين، من خلال الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، واختيار الاستعلام عن الموقف الانتخابى، ثم إدخال الرقم القومى والضغط على استعلام، ويحصل المواطن على النتيجة بالمركز الانتخابى وعنوان اللجنة.

وقد بدأت الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 فى الخارج خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، بحسب التوقيت المحلى لكل دولة خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات.

ويدلي كل مواطن بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر السارى المتضمن الرقم القومى، وأجريت الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بالخارج فى 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم.