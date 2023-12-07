يد الأهلي يخوض مرانه الأول بالإمارات استعدادًا لقمة السوبر

بدأ الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي مرانه في دولة الإمارات، عقب وصوله مباشرة إلى مطار دبي مساء اليوم الخميس، استعدادًا لخوض مواجهة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، التي تجمع بينهما بعد غد السبت بإمارة الفجيرة.

وحرص الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق يد الأهلي ، على خوض لاعبي الفريق الأحمر الحصة التدريبية عقب الوصول للإمارات مباشرة، لتأهيلهم ويكونوا في أفضل حالة فنية وبدنية قبل خوض المواجهة المرتقبة.

وتقام المباراة بين الأهلي والزمالك بعد غد السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات، داخل صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» على النحو التالي:‏

محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

ويتكون الجهاز الفني للفريق كلا من: ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، وفينيو لوسيرت مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله حسن إخصائي التدليك.