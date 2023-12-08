الولايات المتحدة ترحب باتفاق أرمينيا وأذربيجان على تبادل سجناء الحرب

رحبت الولايات المتحدة بإعلان أرمينيا وأذربيجان إطلاق سراح اثنين من المحتجزين الآذريين و32 أرمينيًا، كإجراء ملموس باتّجاه تطبيع العلاقات وتبادل سجناء الحرب بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة أن هذا الالتزام يمثل إجراءً مهمًا لبناء الثقة بينما يعمل الجانبان على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام وتطبيع العلاقات.

وأشادت الوزارة بجهود رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان المشتركة لوضع الأساس لمستقبل أكثر سلاما وازدهارا لشعب جنوب القوقاز.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها مواصلة دعمها بقوة للجهود الرامية إلى التوصل إلى سلام دائم.

ودار نزاع منذ عقود بين البلدين للسيطرة على إقليم ناجورني قره.. وأشار البلدان إلى إمكانية التوقيع على اتفاق للسلام بحلول أواخر العام، واتفقا على "اتّخاذ خطوات ملموسة تهدف لبناء الثقة".

في سياق آخر، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة تابعة لها وصلت موسكو، تحمل على متنها 68 مواطنًا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزّة عبر القاهرة مع أفراد عائلاتهم، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان الوزارة: "هبطت الرحلة الخاصة بوزارة الطوارئ الروسية في مطار دوموديدوفو؛ طائرة من طراز "إيل-76" قامت بإجلاء، 68 مواطنا روسيا وأفراد أسرهم عبر القاهرة اليوم، وتم نشر مقر عمليات مشترك بين الإدارات في مطار دوموديدوفو، لتوفير الضروريات الأساسية والملابس الدافئة والطعام للأشخاص، فضلاً عن الدعم المعلوماتي والنفسي والطبي".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أفادت يوم أمس، بوصول 883 مواطنا روسيا من أصل 1100 شخص طلبوا المساعدة في الإجلاء من قطاع غزة إلى روسيا.