الأرصاد تكشف حقيقة وصول سيول مرسى علم إلى القاهرة

أثارت السيول التي ضربت مدينة مرسى علم أول أمس قلق ملايين المصريين بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية، عقب سقوط أمطار غزيرة بكثافة على أغلب المناطق المتواجدة هناك، بالإضافة إلى سقوط سيول بكميات كبيرة من المناطق الجبلية.

وأدت سقوط السيول إلى قطع الطريق المؤدية إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد وعدم إمكانية الوصول إليها، وكذلك تسببت فى فصل التيار الكهربي بشكل كامل عن المدينة.

الأرصاد تنفي

وتساءل العديد من المواطنين عن إمكانية وصول سيول مرسى علم إلى القاهرة، لتؤكد هيئة الأرصاد على أنه: "لن تصل هذه السيول إلى القاهرة الكبرى، بل تكون على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق من خليج العقبة، وتكون خفيفة ومتوسطة".

وحللت الأرصاد أن سبب وصول السيول إلى مرسى علم، وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية للمكان، مشيرة إلى أنّ الأمطار اليوم مستمرة على سيناء والسواحل الشرقية والغربية وشمال الصعيد، ومدن القناة ولكنها ستكون خفيفة.

تحذيرات للسائقين

فيما حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجددت الأرصاد الجوية تحذيراتها للسائقين على ضرورة القيادة بهدوء والالتزام بقواعد المرور، وترك مسافات آمنة بين السيارات واستخدام كلاكس السيارات على فترات لتنبيه قائدي السيارات.

حالات جوية متطرقة

من جهته توقع الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز التغيرات المناخية، أن يشهد فصل الشتاء 2024 حالات جوية متطرفة وعنيفة، وزيادة عمق المنخفضات الجوية التى تساعد على ظهور العواصف الرعدية الشديدة وقد تتسبب فى وقوع السيول على بعض المناطق ذات الطبيعة الجغرافية المختلفة مثل سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط سيناء وسانت كاترين.