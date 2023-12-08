يخوض الهلال مواجهة جديدة في الدوري السعودي أمام الطائي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

ويتطلع الهلال للحفاظ على فارق النقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي حيث يغرد بعيدا على القمة برصيد 41 نقطة بينما يقبع فريق الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة، حصدها من 15 مباراة.

موعد مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والطائي، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت السعودية من مساء الجمعة، ومن المنتظر أن تذاع مباراة الهلال والطائي عبر فضائية SSC HD1 وssc sd1.

وكان الهلال حقق 13 انتصارًا وتعادلين، فيما لم ينال أي خسارة منذ انطلاق الدوري، وسجل لاعبوه 46 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف بينما فاز فريق الطائي في 5 مباريات وتعادل في اثنتين وتعرض للخسارة في 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا.