خبير لوائح: لابد من إبرام عقود رسمية لكل المدربين لاستخراج "الكارنيه"

أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، أن اللوائح والقوانين تؤكد ضرورة وجود عقود رسمية مع المدربين، يجب أن يتم توثيقها مقابل دفع رسوم معينة، مشيرًا إلى أن أي إداري أو مدرب لابد أن يتم إبرام عقد رسمي، ويتم استخراج (كارنيه) من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على فضائية etc: "هناك رسوم بقيمة معينة على عقود المدربين، والاتحاد الإفريقي يشترط ابلاغه بتغيير المدرب وأن يكون لديه رخصة تدريبية موثقة".

وأضاف: "هناك مدربين في الدرجة الثانية لا تستطيع التواجد في مقاعد البدلاء بسبب عدم توثيق العقود".

وأكمل: "المادة 84 من الدستور المصري، أن النزاعات الرياضية يتم الفصل فيها طبقا للوائح الدولية".