عاجل
لقاءات مكثفة لوزير الخارجية مع وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث وشحذ الأفكار الأمريكية توتنهام يخسر على ملعبه من وست هام في الدوري الإنجليزي
الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خبير لوائح: لابد من إبرام عقود رسمية لكل المدربين لاستخراج "الكارنيه"

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، أن اللوائح والقوانين تؤكد ضرورة وجود عقود رسمية مع المدربين، يجب أن يتم توثيقها مقابل دفع رسوم معينة، مشيرًا إلى أن أي إداري أو مدرب لابد أن يتم إبرام عقد رسمي، ويتم استخراج (كارنيه) من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على فضائية etc: "هناك رسوم بقيمة معينة على عقود المدربين، والاتحاد الإفريقي يشترط ابلاغه بتغيير المدرب وأن يكون لديه رخصة تدريبية موثقة".

وأضاف: "هناك مدربين في الدرجة الثانية لا تستطيع التواجد في مقاعد البدلاء بسبب عدم توثيق العقود".

وأكمل: "المادة 84 من الدستور المصري، أن النزاعات الرياضية يتم الفصل فيها طبقا للوائح الدولية".

الجريدة الورقية