رد فعل أمينة خليل تجاه مغازلة مذيع سعودي.. "بحبك" (فيديو)

اختتمت، مساء اليوم الخميس، فعاليات حفل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بدورته الثالثة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وحضر ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي كلًا من: الفنانة أمينة خليل، درة، الإعلامية ريا أبي راشد، جيسون ستاثام، نيكولاس كيج، ظافر العابدين، المخرج أمير رمسيس، أحمد داود وزوجته علا رشدي، وعدد آخر من النجوم.

وأجرى مذيع سعودي لقاء مع الفنانة أمينة خليل، مستفسرًا منها عن مدى اهمية دورها في المهرجان باعتبارها عضوًا في التحكيم السينمائي وبطلة فيلم (أنف وثلاث عيون) معروض ضمن المنافسة، لتجيبه أنها تمتعت بتجربة جيدة لمشاركتها في تحكيم 17 فيلمًا من حول العالم.

أمينة خليل في المهرجان

وحاول المذيع مغازلتها قائلًا لها: “أنا رأيت الفيلم وكانت الصالة ممتلئة وسعدت للغاية وأنت متألقة دائمًا، وأنا أحبك”، لترد عليه: “شكرا لك وأنا أحبكم”.

من المقرر أن يتم اختتام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالعرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفيلم فيراري (2023).

شاهد الفيديو من الدقيقة 6..



