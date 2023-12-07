درة تعيد موضة 2015 بفستان مثير في مهرجان البحر الأحمر| الأولى لها

تواجدت الفنانة درة زروق لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؛ لحضور العرض العالمي الأول لفيلم "أنف وثلاث عيون" ضمن الفعاليات، ولفتت الأنظار بفستان قديم وجذاب تم تصميمه في 2015.

درة تتألق بفستان من 2015 على الريد كاربت

تألقت درة بفستانا أسود من تصميم اللبناني جورج شقرا من إحدى مجموعاته لعام 2015، وتميز بقصة مُجسمة بصيحة الكب المكشوف، ومنفوش بداية من الركبة، باستخدام طبقات فوق بعضها، مما عكس جمالها وأنوثتها.

وتزينت درة زروق بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها وعقد قصير مثبت حول العنق، بالإضافة لخاتم جذاب وإسورتين في اليد الآخرى.

وفضلت درة الظهور بإطلالة بسيطة وهادئة، دون أن تدخل أي لون آخر، فحملت كلاتش صغيرة الحجم باللون الأسود.

الفنانة درة

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت درة زروق تصفيفة شعر بسيطة، فثبتت خصلاتها من الأمام إلى الخلف، وربطته شكل كعكة، وتركت بعض الخصلات تتدلى على وجهها بصيحة الويفي الناعمة.

ووضعت درة مكياجًا ساحرًا مستخدمة الدرجات الناعمة، فزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي، وأبرزت جمال عينيها برسم الآيلاينر على أطراف العين بالإضافة للرموش الطويلة والكحل الأسود الجذاب، كما إعتمدت ظلال العين بدرجات الوردي مع البني الفاتح، واختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.

أبطال فيلم "أنف وثلاث عيون"

فيلم "أنف وثلاث عيون" من بطولة ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، وشارك معهم العديد من النجوم، مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف، والفيلم رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

"أنف وثلاث عيون" رواية اقتبسها المخرجين على مر السنين

وتدور أحداث رواية "أنف وثلاث عيون" عن الطبيب هاشم الذي يخوض علاقات مختلفة مع ثلاثة فتيات؛ لينتج عن هذه العلاقات صراعات متباينة تضع النفس البشرية في مواجهات عسيرة ليس من الهين تجاوزها.

وتم اقتباس الرواية في فيلم للمخرج حسين كمال سنة 1972، وبطولة محمود ياسين وماجدة ونجلاء فتحي وميرفت أمين، كما تم اقتباسها في مسلسل تليفزيوني للمخرج نور الدمرداش سنة 1980، من بطولة كمال الشناوي ويسرا وليلى علوي وماجدة الخطيب.