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الخميس 07 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تصريح صادم من البيت الأبيض حول موعد نهاية الحرب في غزة

حرب غزة
حرب غزة

صدم البيت الأبيض، الفلسطينيين بشأن موعد انتهاء الحرب في غزة، قائلا إن الإدارة الأمريكية لم تحصل على موعد نهائي محدد لإنهاء العمليات القتالية الرئيسية في غزة، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، الويم الخميس.

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وأضاف أنه إذا إذا توقفت الحرب اليوم فإن حماس ستستمر في تشكيل تهديد لإسرائيل ولهذا السبب لا تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل التوقف.

وتابع: " نعتقد أن هناك العديد من الأهداف العسكرية المشروعة التي لا تزال موجودة في جنوب غزة".

وأكد وجود مناقشات مع الشركاء في الشرق الأوسط تحدث يوميا من أجل التوصل إلى هدنة جديدة في غزة.

لسنا قريبين من الهدنة في غزة 

وأضاف أنهم ليسوا قريبين من الوصول إلى هدنة إنسانية جديدة في غزة، موضحًا أنّ ما يحدث في البحر الأحمر مشكلة عالمية تتطلب حلا دوليا. 

وأشار البيت الأبيض، إلى أن الجمهوريون في الكونجرس منحوا بوتين "هدية" برفضهم مشروع قانون لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا.

 

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