العثور على علبة جبن أصعب من أخذ جنسية أجنبية في غزة (فيديو)

يجد سكان قطاع غزة صعوبة في الحصول على علبة "جُبن"، والتي أصبحت لقمة العائلات الفلسطينية منذ بداية الحرب يسدون بها ولو القليل من جوعهم في الفطور والغداء والعشاء، إذا ما توافرت وتمكنوا من العثور عليها.

قال أحد سكان غزة في فيديو نشرته قناة “العربية” اليوم الخميس: "وأخيرا إٍلي 5 أيام أدور عليها، وجبتها بطلوع الروح، أجتني هدية من عند الله"، وتضاعف سعر علبة الجُبن مع زيادة الطلب عليها"، فيما قالت الصحفية خولة الخالدي: "كان سعرها أقل من دولار، واليوم سعرها 3 دولار، هيك الأسعار عنا بغزة وإن توفرت".

بات سكان غزة منذ بداية الحرب يعتمدون على المعلبات لسد جوعهم، وذلك مع انقطاع الوقود على القطاع ونقص الإمدادات الغذائية، إذ أصبحت رحلة العثور على علبة الجُبن صعبة، لكن الحصول عليها كأنه "هدية من الله".

السكان في غزة يعيشون في العراء

وفي سياق متصل، واصلت اليوم وكالات الإغاثة الدولية تحذيراتها من أن الكارثة الإنسانية فى غزة تتفاقم كل ساعة مع تشرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ومحاصرتهم فى جيب ساحلى ضيق مع القليل من الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى الآمن.

وتصاعد القلق من احتمال عجز السلطات الصحية فى غزة عن مواصلة الإحصاء الدقيق للقتلى مع تدمير البنية التحتية الأساسية وتكرار تعطل خدمات الهاتف والإنترنت ومقتل أو اختفاء عدد من القائمين على هذه العملية.

وقالت الأمم المتحدة إن عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين تكدسوا فى منطقة رفح على حدود قطاع غزة مع مصر هرباً من القصف الإسرائيلى على الرغم من مخاوفهم من أنهم لن يكونوا فى مأمن هناك أيضاً.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى تقرير أن معظم النازحين فى رفح ينامون فى العراء بسبب نقص الخيام رغم أن الأمم المتحدة تمكنت من توزيع بضع مئات منها. ويصل المدنيون إلى المنطقة بعد أوامر إخلاء أصدرها الاحتلال شملت مناطق داخل وحول مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن بيان صادر عن المفوض العام للأونروا «فيليب لازارينى» أن القصف فى جنوب غزة يزيد من النزوح الجماعى مع تعرض عمليات إيصال المساعدات للمزيد من الخنق، وقال إن استئناف العملية العسكرية وتوسعها أكثر فى جنوب غزة يكرر أهوال الأسابيع الماضية.