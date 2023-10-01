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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة عبطا بنت سعود

الديوان الملكي السعودي
الديوان الملكي السعودي

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الأحد، وفاة الأميرة عبطا بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، موضحًا موعد ومكان صلاة الجنازة.

 

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وفي بيان له، قال الديوان الملكي السعودي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف البيان: "سيصلى عليها يوم غدٍ الاثنين الموافق 17 ربيع الأول 1445 هجري (2 أوكتوبر 2023)، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

وأردف الديوان الملكي السعودي: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

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