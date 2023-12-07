طائرات مسيرة أمريكية فوق غزة للبحث عن المحتجزين

لم يتوقف الدعم الأمريكي، إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، استئناف رحلات الطائرات بدون طيار فوق غزة للبحث عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع، الذين أسرتهم المقاومة خلال عملية “طوفان الأقصى”.

جهود مصرية قطرية لوقف الحرب في غزة

وفي سياق متصل، واصلت مصر اليوم وبمشاركة قطرية جهودهما لوقف الحرب المسعورة ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين المقاومة والاحتلال الصهيونى، أكدت مصادر مقربة أن جهود الوساطة المصرية لم تتوقف رغم مغادرة الوفد الإسرائيلى للدوحة، لكنها تجرى فى بيئة صعبة، فيما واصلت النازية الصهيوينة محارقها ومجازرها ضد الفلسطينيين العزل وتكدست الجثث فى الشوارع ومدارس الإيواء فيما نهشت الحيوانات الجثث فى الشوارع.

وأوضحت المصادر أنه حتى بعد مغادرة وفد المخابرات الإسرائيلية للعاصمة القطرية، فإن جهود الوساطة تواصلت، وظلت هناك رسائل متبادلة بين طرفى النزاع ولم تستبعد المصادر إمكانية حدوث انفراجة فى المواقف، إلا أنها أكد على أن جهود الوساطة تجرى فى بيئة صعبة ومعقدة.

وأضافت المصادر رافضة الكشف عن هويتها: «لن تتوقف الجهود، وستتواصل حتى تحقق ما نتطلع إليه من الوصول لهدنة إنسانية» وقالت حكومة الاحتلال، أن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد بارنياع، طلب من فريقه الموجود فى الدوحة العودة إلى إسرائيل فى أعقاب الطريق المسدود الذى وصلت إليه المفاوضات.

وأكد رئيس المكتب السياسى لحركة «حماس» إسماعيل هنية، استعداد الحركة لاستئناف المفاوضات لتبادل جميع الأسرى والوصول لصفقة شاملة إذا توقف الهجوم الإسرائيلى على غزة، وشدد «هنية» على أن الحركة لن تتفاوض فى ظل المجازر والمذابح الإسرائيلية.

وقال: هناك كارثة غير مسبوقة على المستوى الإنسانى والصحى فى غزة، فى ظل سياسة الخنق والتجويع وحرمان شمال القطاع من المساعدات والاغاثات.

استشهاد المئات خلال 24 الساعة

وتصاعدت أعمدة دخان أسود كثيف وألسنة نيران فوق غزة على وقع معارك ضارية، بين المقاومة والاحتلال وخلت شوارع خان يونس من المارة مع توغل الدبابات الإسرائيلية، يأتى ذلك فيما يعتزم قادة منتدى عائلات الرهائن التوجه إلى الرئيس الأمريكى، جو بايدن، للتدخل لدى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وأعضاء مجلس قيادة الحرب، ليوقفوا حرب غزة ويعودوا إلى المفاوضات حول صفقة تبادل.

وأعلنت وزارة الصحة فى غزة استشهاد المئات خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع عدد من ارتقى منذ بداية الحرب إلى 18 ألف شهيد، وما يقف هذا العدد من المفقودين تحت الركام وأكثر من 46 ألف إصابة.