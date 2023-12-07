مقتل جال آيزنكوت في نفق مفخخ داخل غزة

ابن رئيس الأركان الإسرائيلي السابق

أصيب جال آيزنكوت، نجل عضو مجلس الحرب، في انفجار احد الأنفاق المفخخة، ونم نقله إلى مستشفى أسوتا، وهناك تم الإعلان عن مصرعه متأثرًا بإصابته، وفقا لصحف عبرية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل ضابطين من قوات الاحتياط، أحدهما نجل غادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب حاليًا، ويحمل رتبة رائد، والآخر يحمل رتبة عقيد.

أعلنت كتائب القسام منذ قليل مقتل غال آيزنكوت، وهو مقاتل احتياطي في اللواء 551 في الجيش الإسرائيلي.

وقالت القسام عبر حسابها :"مقتل غال آيزنكوت مقاتل احتياطي في اللواء 551 الابن الأصغر لرئيس الأركان السابق، وعضو مجلس الوزراء الحربي غادي آيزنكوت".

وأوضحت القسام أنه قتل اليوم في معركة قطاع غزة مع ضابط آخر.

وكانت أعلنت المقاومة ظهر اليوم، عن نشوب معارك ضارية في الوقت الحالي مع قوات الاحتلال في مناطق عدة، منها حي الشجاعية وبيت لاهيا وجباليا وشرق وشمال خانيونس.