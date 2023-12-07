نداء لجميع نقابات الأطباء الأجنبية بإرسال أطباء متخصصين وممرضين إلى غزة والضفة الغربية

قال البروفيسور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية و نقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا، إن هناك نداء من ممثليننا في فلسطين إلى جميع نقابات الأطباء الأجنبية ببعث أطباء متخصصين وممرضين إلى غزة والضفة الغربية.

وأضاف "عودة"، أن “اميم وكوماي” قد أعلنت عن اخر احصائيات من الأطباء الفلسطينيون للرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية، حيث تشير عن استمرار الكارثه الصحية و الانسانيه

وإليكم اخر احصائيات من الأطباء وعاملين في مجال الصحة الفلسطينيون للرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية، كما ذكرها البروفيسور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية و نقابة الأطباء من أصل أجنبي في ايطاليا.

350 شهيدا و900 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



ارتفاع عدد الشهداء إلى 17 ألفا و177، وعدد المصابين إلى 46 ألفا منذ بدء الحرب على غزة.

أكثر من 55 سيارة إسعاف خرجت عن العمل.

اكثر من 26 مستشفى خرج عن العمل .

أكثر من 251 طبيب و عامل في مجال الصحة توفي .

نواجه صعوبات في إحصاء الشهداء والجرحى بسبب القصف المستمر وقطع الاتصالات.

ما خرج من معبر رفح بغرض العلاج في الخارج أقل من 1% من إجمالي الجرحى.

نسبة الإشغال في مستشفيات غزة بلغت 206%.

تصفية الخدمات الصحية في شمال غزة سيكون له تداعيات خطيرة وكارثية على الجرحى.

نواجه صعوبات كبيرة في تشغيل مجمع الشفاء ونحتاج دعم المؤسسات الدولية.

المستشفى المعمداني فقد القدرة الاستيعابية ولا يستطيع تقديم الخدمات الصحية.



وتابع الدكتور فؤاد عودة حديثه قائلًا: “ نكرر نداءنا و نداء الأطباء و عاملين في مجال الصحة الفلسطينيون إلى جميع النقابات و المؤسسات الحكومية ان تبعث جسور صحية و إنسانية إلى غزة و الضفة الغربية نحن نتوجه إلى الجميع بدون تميز بالانتماء السياسي او المواقف السياسية كما يعمل او يريد البعض من الاقلية المهم بعث مساعدات و فورا إلى المستشفيات الفلسطينية و دعم الأطباء و الممرضين الفلسطينيون إذ كان هذا من الأحزاب السياسية اليمنيه او اليسارية و غير مهم بالنسبة لنا” .

واختمم: “نحن نشكر دايما و نعلن عن من يبعث مساعدات و من اي دولة في نفس الوقت نسأل اي اتحادات الأطباء العرب نحن نريد عمل على ارض الواقع و ليس فقط منشورات على فيسبوك و على وتسب بدون اي مبادرة حقيقية”، هكذا يصرح البروفيسور فواد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية و نقيب الاطباء من اصل اجنبي في ايطاليا و رئيس جالية العالم العربي في ايطاليا.