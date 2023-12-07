محمد رضا النجار خبير التسويق الالكتروني:التسويق يتطلب دراسة وافية للسوق

أكد محمد رضا النجار ، خبير التسويق الالكتروني ، أن التسويق الالكتروني مرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة العملية والاجتماعية، بخلاف اهتمامات الأشخاص، ووظائفهم، وعمليات شرائهم، وسفرهم، وارتباطاتهم الاجتماعية.

وشدد على أن التسويق يؤثر بشكل كبير في استهدافهم ، من قبل الشركات والمعلنين ، وهناك مشاكل عدة قد تواجه فكرة أي مشروع جديد ، أول هذه المشاكل هي عدم دراسة السوق، ومعرفة هل هذا السوق في حاجة للمنتج المزمع الترويج له أم لا.

وأشار محمد رضا النجار خبير التسويق الالكتروني إلى أن هناك الكثير قد يقضي وقت طويل ، مع بذل مجهود أكبر في الترويج لسلعة ، أو خدمة بدون دراسة السوق، مما ينتج عنه عدم تحقيقه لأى ارباح مالية يستهدفها لضمانة نجاح عمله أو مشروعه القائم محليا.

ولفت محمد رضا النجار، الى أن واحدة من أسباب فشل الكثير، من الـمشروُعات هي قلة التركيز، وعمل أكثر من مهمة في نفس الوقت، مما يتسبب في التأخير، وقد لا يخرج المنتج من الأساس في النهاية للنور، والنتيجة الأساسية لأي منتج هي بيعه، كما اكد أن افتقاد أي مشروع لفريق مبيعات على قدر عالي من الكفاءة، والاعتماد على حسن النية ، لن يحقق الهدف الأسمى من المشروع وبيع المنتج أو الخدمة.