مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: 8 آلاف أسير بسجون الاحتلال ينتظرهم أهلهم (فيديو)

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن ما يزال هناك 8 آلاف أسير في سجون الاحتلال وأهلهم ينتظرون تحريرهم، مؤكدًا أن اعتقالهم غير قانوني ويجب تحريرهم الآن لكي يتمكنوا من العودة إلى أحبتهم.

وطالب الشكر في مؤتمر صحفي، اليوم الخميٍس، بوقف إطلاق النار في غزة، موجهًا الشكر لكل من ساهم في صفقة الأسرى والهدنة الإنسانية في غزة.

وتابع مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: “ممتنون لجهود المسؤولين بالأمم المتحدة وكل من يتخذ مواقف مبدئية من موظفي المجتمع الدولي الذين يعملون على توفير الاحتياجات لملايين الفلسطينيين ونصفهم من الأطفال”.

وضع فوضوي في غزة الفلسطينية

وفي سياق متصل، وصف الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود الدكتور كريستوس كريستو، اليوم الخميس ، الوضع في قطاع غزة الفلسطيني بـ"الفوضوي".

وأعرب عن شعوره بقلق بالغ من أنه في القريب العاجل سيكون الناس في وضع يحاولون فيه فقط البقاء على قيد الحياة.

وقال كريستو إن زملاءه على الأرض في القطاع يواصلون إطلاعه على آخر المستجدات، مضيفًا أن الوضع في غزة تجاوز بكثير الأزمة الإنسانية حيث أنه لا يوجد مكان آمن.

يشار إلى أنه مع دخول الحرب في غزة شهرها الثالث، أصبح 85% من السكان البالغ عددهم 3ر2 مليون نسمة بلا مأوى، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.