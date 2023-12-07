خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق يصدر دليل إرشادي للحياة المستدامة

أصدر قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق برئاسة الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة، دليلاً إرشادياً لجميع منتسبي جامعة الزقازيق، لتعديل بعض السلوكيات للطلاب والعاملين بقطاعات الجامعة، والمترددين على الحرم الجامعي.

وقال الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، إن التعليم من أجل التنمية المستدامة يمنح كل انسان المعرفة والمهارات والسلوكيات والقيم المطلوبة، للوصول إلى مستقبل مستدام ، فالعـالم في حالـة طوارئ مناخيــة؛ ولذلك فكـل منا عليه مسـئولية مجتمعيـة وبيئيــة.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة الزقازيق تسعى للمساهمة الفعالة في نشر مفاهيم تدعيم ثقافة التنمية لدى طلاب الجامعة في ضوء رؤية مصر 2030، بهدف تحسين جودة البيئة الجامعية، وتطوير وتوجيه البرامج التعليمية القائمة لمعالجة الاستدامة، بالإضافة إلى إتاحة التدريب من خلال الفعاليات والأنشطة البيئية والمجتمعية لتنمية الفهم والوعي لدى منتسبي الجامعة نحو قضايا البيئة.

وأشارت الدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة، إلى أن إصدار الدليل يأتي من منطلق الدور التوعوي لجامعة الزقازيق وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأهمية تعديل بعض سلوكياتنا البسيطة داخل الحرم الجامعي وخارجه، لنتشارك جميعاً في الحفاظ على بيئتنا، لافتة إلى أن يعتبر خطوة ملموسة نحو الحياة المستدامة، وبأيدينا نحو الحياة الخضراء المستدامة وحرم جامعي مستدام.