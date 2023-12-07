واشنطن وكييف تبحثان الاحتياجات الدفاعية الحالية لأوكرانيا

بحثت الولايات المتحدة وأوكرانيا اليوم الخميس الاحتياجات الدفاعية الحالية لأوكرانيا مع التأكيد على الحاجة إلى الحفاظ على استقرار أوكرانيا المالي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك ورئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك ووزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف في إطار زيارتهم للولايات المتحدة..حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية نقلا عن الموقع الإلكتروني لمكتب الرئيس الأوكراني اليوم.

ووجه يرماك الشكر إلى بلينكن على المساعدة القوية التي قدمها لأوكرانيا منذ بداية العمليو العسكرية الروسية واسعة النطاق .. معربا عن امتنانه لتنظيم مؤتمر القواعد الصناعية الدفاعية الأمريكية الأوكرانية الذي يعقد هذه الأيام في واشنطن العاصمة..لافتا إلى أن هذا الحدث المهم سيطلق تعاونًا عسكريًا تقنيًا ثنائيًا نشطًا بين البلدين.

وثمن يرماك جهود فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن لتقديم المساعدة المالية لأوكرانيا .. متمنيا أن يتبنى الكونجرس الأمريكي قريبًا جميع القرارات اللازمة في هذا الصدد.

وأكد للجانب الأمريكي التزام أوكرانيا القوي بإجراء مزيد من الإصلاحات لاسيما في ضوء توصيات المفوضية الأوروبية لبدء المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

كما أطلع يرماك بلينكن على مسار المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا في طريقها إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، على النحو المنصوص عليه في الإعلان المشترك لمجموعة السبع الذي تم اعتماده في فيلنيوس.

وأعرب مدير مكتب الرئيس الأوكراني عن أمله في أن تبدأ قريبا مناقشة موضوعية لمقترحات الجانب الأمريكي بشأن اتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية للبلاد.