بولندا تستقبل 15 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أكدت وكالة حرس الحدود البولندية، وصول نحو 15 ألفا و700 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 17.54 مليون شخص.

ونقل راديو (بولندا) اليوم عن الوكالة قولها - "إن نحو 14 ألفا و400 أوكراني غادروا بولندا أمس متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 15.75 مليون شخص".

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.