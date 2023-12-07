كشف ملابسات إنهاء حياة سائق توك توك بالغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة وفاة سائق مركبة "توك توك" بالغربية، وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز كفر الشيخ) بها عدة جروح بالجسم بأحد المصارف المائية الكائنة بدائرة المركز.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (جزار "له معلوماتجنائية" -مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجرءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ، وبحوزته (مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وقرر بقيامه بإستدراج المجنى عليه أثناء قيادته المركبة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بدعوى توصيله لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة المحلة.

وعقب وصولهما لمحل الواقعة باغته وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته وتخلص من جثة المجنى عليه والأداة المستخدمة بإلقائهما بالمصرف المشار إليه محل العثور وإستولى على المركبة ، وأضاف أنه إستعان بـ(سائق مركبة "توك توك"،له معلومات جنائية) "تم ضبطه" للتوسط فى بيع المركبة لعميل "سىء النية" (سائق حفار) "تم ضبطه"، كما أضاف أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المركبة المستولى عليه، وبمواجهةالمتهمان سالفى الذكر أيدا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.

وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

وشمل الحُكم أيضا مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.

وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).

وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.

كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء (4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.