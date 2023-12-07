القبض على عصابة السرقة بأسلوب انتحال الصفة في حلوان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بأنهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم فوجئا بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقافهم.

وادعوا أنهم"رجال شرطة" وقاموا بالتعدى عليهما وإصطحبوهما داخل الميكروباص واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

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عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ("3 عاطلين وسائق").. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأقروا بتصرفهم فى السيارة وبيعها لعميلهم "سىء النية"، مقيم بمحافظة القليوبية نظير (مبلغ مالى) قاموا باقتسامه فيما بينهم ، وأمكن ضبط العميل المذكور وبحوزته السيارة المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وفي سياقٍ مُتصل، كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة مصرع سائق مركبة "توك توك" بالغربية، وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز كفر الشيخ) بها عدة جروح بالجسم بأحد المصارف المائية الكائنة بدائرة المركز.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (جزار "له معلوماتجنائية" -مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجرءات تم ضبطهبدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ، وبحوزته (مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة وقرر بقيامه بإستدراج المجنى عليه أثناء قيادتهالمركبة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بدعوى توصيله لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة المحلة.

وعقب وصولهما لمحل الواقعة باغته وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته وتخلص من جثة المجنى عليه والأداة المستخدمة بإلقائهما بالمصرف المشار إليه محل العثور وإستولى على المركبة ، وأضاف أنه إستعان بـ(سائق مركبة "توك توك"،له معلومات جنائية) "تم ضبطه" للتوسط فى بيع المركبة لعميل "سىء النية" (سائق حفار) "تم ضبطه"، كما أضاف أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المركبة المستولى عليه، وبمواجهةالمتهمان سالفى الذكرأيدا ماسبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.