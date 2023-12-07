رسميًا.. 15 ألف مشجع لمباراة الزمالك وساجرادا بالكونفدرالية

حصل نادي الزمالك علي موافقة من الجهات الأمنيه بحضور ١٥ الف مشجع لقاء الزمالك وسجرادا الأنجولي فى الجوله الثالثه لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية المقرره فى السادسه مساء بعد غدا السبت على ملعب السلام.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة مساء يوم السبت المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر فريق الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.

ومن المنتظر أن يعقد في السادسة والنصف مساء غداً الجمعة باستاد السلام المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.