بالأرقام.. سلع استراتيجية تضاعفت أثمانها في 2023 والسبب مجهول

شهد العام الحالي العديد من المحطات لغلاء الأسعار للعديد من السلع الاستراتيجية الهامة التي يعتمد عليها كل بيت مصري في وجباته الأساسية، ليست اللحوم بأنواعها فحسب بل كافة المنتجات الرئيسية كالأرز والمكرونة والسكر.

في هذا التقرير نعرض أسعار بعض السلع الأساسية في مطلع العام وفي نهايته بحسب الأرقام المنشورة في الصحف والمواقع

زيادة الأرز 200% خلال عام

سجل سعر الأرز المعبأ في مطلع العام الجاري بالشركة المصرية 11 جنيها، ويباع بسعر 18 جنيها في المحلات التجارية، بينما سعر الأرز البلدي المعبأ في منافذ التموين 15 جنيها، وسعر الأرز الفاخر 18 جنيها.

يترواح الأرز المعبأ اليوم 7 ديسمبر 2023: من 31 جنيه حتى 35 للكيلو.

السكر بزيادة 300% خلال عام

وبلغ سعر السكر المعبأ في مطلع العام الجاري في منافذ التموين المدعمة 10.5 جنيه، وسعر السكر في المحلات التجارية 18 جنيها.

بينما ارتفعت أسعار السكر لدى محال الجملة والتجزئة في ديسمبر 2023 لتصل إلى 50 جنيها للكيلو جرام الواحد فى بعض المناطق.

المكرونة وزيادة 200%

سجل سعر المكرونة في بداية العام: المعبأ منها 800 جرام بمنافذ التموين 10.5 جنيه، وتباع بسعر 12.75 جنيه في المحلات الخاصة، وسعر 400 جرام معبأ 5.75 جنيه، ببنما تباع في المحلات التجارية بسعر 7.50.

بينما سجّلت المكرونة المعبأة اليوم 7 ديسمبر 2023: 23.56 جنيه للكيلو.

200 % بأسعار البطاطس

وفي مطلع يناير تراوح سعر البطاطس من 4إلى 7.5 جنيه بسوق العبور، وفي مطلع ديسمبر فتترواح بين 15 لـ20 جنيه

البصل وصعود غير اعتيادي

أما عن البصل فكان نجم الموسم لهذا العام ففي يناير استقر سعر البصل ليتراوح بين 4 إلى 6.5 جنيه، بسوق العبور ليصل للمستهلك بدءًا من 8 جنيهات .

وفي ديسمبر تراوحت سعر البصل ليتراوح بين 13 إلى 22 جنيها بسوق العبور ويصل للمواطن بدءًا من 27 جنيه.