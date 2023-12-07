المقاطعة الشعبية هي الحل.. مسؤولون يطالبون بتفعيلها لمواجهة غلاء الأسعار

على رأسهم السيسي

تعد المقاطعة هي أبرز الأسلحة الفعالة لمواجهة السياسات الاحتكارية للسلع، وبالأخص السلع الاستراتيجية المهمة على غرار الأرز والسكر والبصل والبطاطس الذين وصلت أسعارهم إلى مستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة.

فعلى مدار الأشهر الماضية مع انطلاق العام، تضاعفت أسعار العديد من السلع الأساسية بزيادات تصل إلى 200% خلال عام دون مبرر واضح لتلك الزيادات الكبيرة.

الرئيس يطالب بالمقاطعة

وكان الرئيس السيسي أبرز الداعين لمقاطعة المنتجات التي علت أسعارها، خلال افتتاح مصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات قائلًا: "لو تصورتوا كدولة سواء التموين أو الداخلية تقدر تقوم بدور وتسيطر على ده، فده صعب لكن إحنا كمواطنين لو لقيت المحل ده غالي متشتريش منه ونبقا ادناهم الدرس طالما بتغلي في أسعارك أكتر من غيرك بلاش منها خالص مع جهد الرقابة في التموين ووزارة الداخلية".

وأضاف الرئيس السيسي: "متنسوش أن البلد خلال 40 سنة زادت بنسبة كبيرة جدا، وكمان الدولة مقدرتش تعمل خطط وتنفذها تجابه بها هذا النمو الكبير".

مواطنون ضد الغلاء والمقاطعة

كما علق محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء على تصريحات الرئيس بشأن جشع التجار، قائلا إن الدولة تعمل على رصد عمليات البيع والشراء التي يوجد بها مغالاة من قبل التجار الكبار الذين يتحكمون في السوق، مؤكدا أن "الرئيس السيسي يتابع البلد وجشع التجار".

وأكد العسقلاني، أن التجار الذين يرفعون الأسعار هم الخاسرون في النهاية، لأن المواطنين أصبح لديهم قدر كاف من الوعي، ولا يتقبلون تلك الأسعار العالية، وسوف يقاطعون تلك السلع بسبب غلاء أسعارها.

حماية المستهلك يطالب بالمقاطعة

من جهته طالب اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، المواطنين بمقاطعة أي تاجر جشع ليس لديه ضمير، مشيرًا إلى أن المواطن عليه ألا يشتري إلا قدر احتياجه، لأن التاجر المستغل في حاجة إلى مواطن ذكي قادر على تحديد احتياجاته من السلع والخدمات في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأشار إلى أن القانون يقف بالمرصاد للتاجر المخالف الذي يمارس هواية الجشع واحتكار السلع من أجل تحقيق المزيد من الأرباح، في ظل الأزمة العالمية.

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يطالب فيها "المستهلك" بالمقاطعة، فسابقًا طالب اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين، جموع الشعب المصرى بالتوقف عن شراء أى سلعة وأى منتج ابتداء من 1 ديسمبر 2016 للضغط على التجار.

شعبة الأرز والمقاطعة

فيما أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات، أن المقاطعة الوطنية من الجمهور هي السلاح الوحيد الفعال لمواجهة غلاء الأسعار في العالم كله، مطالبًا بضرورة تكاتف الشعب المصري لمواجهة الممارسات الاحتكارية من قبل التجار بالمقاطعة لأي سلعة ارتفعت أسعارها بشكل غير طبيعي

وأضاف شحاته، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الشعب المصري والبالغ عدده 105 ملايين مواطن بيده حل أزمة الأرز بمقاطعته لمدة أسبوع فقط حتى يصل لسعر عادل للمواطنين ويراعي التكلفة الانتاجية في ذات الوقت، مشيرًا إلى أن السعر العادل للأرز دون مغالاة يترواح من 20 جنيهًا حتى 25 بحسب اختلاف المناطق والجودة، كما يبلغ سعر الطن العادل 15 ألف جنيه بدلًا من 21 ألفًا.

وطالب رئيس شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات، بضرورة وضع حد لغلاء الأرز، نظرًا لأن السلعة ترتفع يوميًا 200 و300 جنيه في الطن وأحيانًا ألف جنيه مما ينبئ بأسعار مضاعفة قريبًا وهو ما لا يستطع مجارته أغلب الشعب المصري.