كيس سكر.. كوميديا سوداء على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأسعار

يواجه المواطن المصري، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، أزمة عنيفة في نقص المعروض من السكر وارتفاع أسعاره بشكل جنوني غير مسبوق واختلاف أسعاره حسب المنطقة والمتجر، فضلاً عن اختفائه في بعض المناطق وعدم توافره في مبادرة تخفيض الأسعار في العديد من المحافظات.

ففي محافظة الأقصر، التي بلغ سعر كيلو السكر 75 جنيهًا بسبب عدم توافره وندرة وجوده بالمحلات، كذلك الأمر في العديد من مجافظات الصعيد، مثل أسيوط وسوهاج وقنا، تلك المحافظات التي تعد المنتج الأول للسكر في مصر.

ووسط أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر قام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منصتي "إكس وفيسبوك" بانتقاد وصول سعره لهذه المستويات التاريخية التي يغلبها الطابع الكوميدي كعادة الشعب المصري .

وذكر العديد منهم أنه بعد أن تعدى سعره 50 جنيهًا يمكنك أن تتذكر الماضي القريب، حينما كانت تدفعها كهدية زواج أو مولود.

وعرض بعضهم كيس سكر مستخدم منه لعمل عدد 2 كوب شاي فقط بـ37 جنيهًا.

فيما حذر بعضهم من حالات الإغماء لعدم وجود سكر لعمل ماء بسكر ولارتفاع سعر البصل.

وعلق البعض بصورة وزير التموين في الإعلان عن أول ماكينة ATM لبيع سبائك الذهب للمواطنين وقال مافيش ماكينة تطلع كيس سكر بـ37 جنيهًا أو علبة سجائر بالسعر الرسمي.

كما نشر العديد من المغردين صورة من كليب لأغنية محمد منير وكتب عليها حبيبي عايزله سكر.