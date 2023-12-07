بالتزامن مع زيارة أردوغان.. السلطات اليونانية تغلق محطة مترو بأثينا لأسباب أمنية

أمرت الشرطة اليونانية اليوم بإغلاق محطة مترو سينتاجما، بوسط أثينا في إطار الإجراءات الأمنية ذات الصلة بالزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أثينا.

وأشارت صحيفة (كاثميريني) اليونانية إلى أن عربات المترو ستمر عبر المحطة لكنها لن تتوقف حتى إشعار آخر من الشرطة..مشيرة إلى أن العشرات من الشوارع حول وسط المدينة تأثرت بالزيارة مما انعكس على وسائل النقل العام لا سيما بواسطة الحافلات وحافلات الترولي.

ووصل الرئيس التركي إلى أثينا في وقت سابق اليوم برفقة وفد من الوزراء لعقد اجتماعات مع نظرائهم اليونانيين فيما يأمل البلدان أن يفتتحا صفحة جديدة في العلاقات بعد سنوات من الاختلاف.