سعر غير متوقع لفستان مي فاروق في "روائع السنباطي"|لمسة كلاسيكية عكست جمالها

تألقت المطربة مي فاروق في حفل "روائع السنباطي" ضمن فعاليات موسم الرياض، بفستان ساحر وجذاب على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

مي فاروق تتألق بفستان كلاسيكي ومجوهرات من الألماس

وظهرت مي فاروق بفستان طويل ومنفوش باللون الأزرق، ومُزين بالأوف شولدر الستان الأسود متعدد لطيات، بالإضافة لحزام رفيع محدد الخصر؛ ليبرز أناقتها وأنوثتها، وكان الفستان من تصميم نور فتح الله، وبلغ سعره 30 ألف جنيه.

المطربة مي فاروق

كما تزينت بالألماس، فارتدت عقدا عريضا حول العنف وأقراطا طويلة تتدلى من أذنيها، بالإضافة إلى إسورة وخاتم في اليدين بنفس الاستايل؛ لتظهر بلوك متناغم ومرتب.

أما صيحة الشعر، فاختارت ما يتناسب مع أجواء الحفل بلمسة كلاسيكية جذابة، فتركت خصلاتها تتدلى على ظهرها وأحد كتفيها بشكل ويفي ناعم، ورفعت غرتها قليلًا ثم تركتها مثبته على أحد الجانبين.

ووضعت مي فاروق مكياجًا ناعمًا مستوحيا من الألوان الناعمة، فحددت ملامحها ببلاشر باللون النود، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين بدرجات البني مع البيج، بالإضافة إلى الرموش الطويلة الجذابة، واختارت ملمع شفاه بدرجة النود الجذابة؛ لتتماشى مع لون بشرتها وفستانها.

بدأ حفل "روائع السنباطي" بعزف عدد من ألحانه الشهيرة من قبل أوركسترا تضم العديد من الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم بقيادة المايسترو هاني فرحات.

نجوم حفل روائع السنباطي

غنى في حفل "روائع السنباطي" كل من شيرين عبدالوهاب، وأحمد سعد، وصابر الرباعي، وفؤاد زبادي، ونجمتا الأوبرا المصرية مي فاروق وريهام عبد الحكيم، وإيمان عبد الغني، ويقود الأوركسترا الموسيقار هاني فرحات.

مي فاروق تغني "الأطلال"

سحرت الفنانة مي فاروق جمهور حفل "روائع السنباطي"، حيث وقع اختيارها على أغنية "الأطلال" لكوكب الشرق أم كلثوم، وهي من كلمات إبراهيم ناجي وألحان رياض السنباطي، ولاقت الأغنية تفاعلًا من الحضور وتصفيقا حارا فور انتهائها من الغناء.

أول مشاركة لرضا رجب مع رياض السنباطي

من جانبه، كشف الموسيقار رضا رجب عن كواليس أول مشاركة له مع رياض السنباطي خلال بروفات كوكب الشرق أم كلثوم.

وقال الموسيقار رضا رجب في تصريحات له قبل بدء الحفل: "كان لقائي معه في بروفة أغنية (القلب يعشق كل جميل)، حيث كنا نجري بروفات للأغنية لمدة شهرين يوميًا".

وأشار إلى أن السنباطي لم يكن على معرفة به، حيث إنه التحق بالفرقة الموسيقية برفقة 7 وجوه جديدة، قائلا: "مكنش يعرفنا حيث كنا 8 شباب في فرقة أم كلثوم واستعلم عننا، لكن في اليوم التالي لنا بالفرقة خضنا بروفة نحن الشباب الجدد مع أم كلثوم وكان السنباطي مبهورًا بأدائنا".