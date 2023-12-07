أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 7-12-2023

استقرت أسعار الذهب في مصر، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2780 جنيهًا، في حين وصل سعر الذهب العالمي 2034 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3177 جنيها.

عيار 21 يسجل 2780 جنيها.

عيار 18 يسجل 2383 جنيها.

عيار 14 يسجل 1853 جنيها.

الجنيه الذهب 22240 جنيها.

تطور الذهب في مصر

استمرت أسعار الذهب في مصر في التداول داخل نطاق محدد خلال جلسة اليوم مع استمرار التذبذب في الأسعار منذ بداية الأسبوع وذلك في ظل عدم وضوح اتجاه واضح خلال الأيام الأخيرة، وإن كان الاتجاه العام للذهب يظل نحو الصعود.

افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2780 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 2780 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2790 جنيها للجرام.

التذبذب الحالي في سعر الأونصة العالمية في نطاق تداول محدد ساعد على هدوء تحركات الذهب في مصر، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي دون تغيرات حادة كالتي حدثت الأسبوع الماضي.

تحركات الأسعار

صعد الذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2030.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2047.10 دولار للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين حومت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وأظهرت بيانات أميركية صدرت هذا الأسبوع علامات على تباطؤ سوق العمل بالتدريج في الولايات المتحدة مع تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام في أكتوبر في حين زادت الوظائف في القطاع الخاص بأقل من المتوقع الشهر الماضي.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي ستصدر غدا الجمعة قبل تحديث مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته الاقتصادية وبشأن أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية المقرر يومي 12 و13 ديسمبر.