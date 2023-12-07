سيدي كرير تحدد سعر الدولار عند 37 جنيهًا في موازنة 2024

وافق مجلس إدارة سيدى كرير للبتروكيماويات على الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2024 بقيمة 2.79 مليار جنيه.

قالت الشركة، في بيان للبورصة، إن الموازنة الاستثمارية قسمت طبقاً لطبيعتها إلى موازنة استثمارية للمشروعات بقيمة 59.2 مليون جنيه ومساهمة في شركات أخرى بقيمة 2.1 مليار جنيه بالإضافة إلى الموازنة الاستثمارية للإحلال والتجديد بقيمة 625.5 مليون جنيه، وبحسب الموازنة تم تقييم سعر الدولار عند 37 جنيهًا.

وأضافت الشركة أن المجلس وافق على المساهمة في رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بنسبة 7.5% وقدرها 3 ملايين دولار وهي من المشروعات الخضراء التي تدعم الاستدامة لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

ووافق المجلس على المشاركة بتحالف إنشاء مشروع إنتاج الكهرباء والبخار المشترك CHP بالشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي EBIOL بقيمة تقديرية 15 مليون دولار في حال الترسية على التحالف لإنشاء المشروع.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 1.81 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 744 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.