الخضروات تواصل الارتفاع بالأسواق اليوم

أسعار الخضروات اليوم.. يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث «جوجل» عن احتياجاتهم اليومية من الخضروات لشرائها من الأسواق، وشهدت بعض الخضروات ارتفاعًا فى أسعارها اليوم فى أسواق التجزئة بمحافظة القاهرة.

وترصد "بوابة الوفد" في السطور التالية أسعار الخضراوات الأساسية في اسواق التجزئة بمحافظة القاهرة اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم

سعر البطاطس من 18 إلى 26 جنيهًا.

سعر بيع البصل اليوم من 30 إلى 37 جنيهًا.

سعر الثوم من 55 إلى 90 جنيهًا.

سعر الطماطم من 8 إلى 15 جنيهات.

سعر البامية من 34 إلى 40 جنيهًا.

سعر الملوخية من 10 إلى 12 جنيهًا.

سعر الليمون من 10 إلى 15 جنيهًا.

سعر الكوسة من 10 إلى 15 جنيهًا.

سعر البامية من 35 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفاصوليا الخضراء من 18 إلى 22 جنيهًا.

سعر الباذنجان بلدي من 5 إلى 9 جنيهات.

سعر الباذنجان الأبيض من 4 إلى 8 جنيه.

سعر الفلفل رومي بلدي من 9 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفلفـل "الشطة" من 10 إلى 15 جنيهًا.

سعر الكوسة من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الخيار من 10 إلى 15 جنيهًا.

سعر الخيار بلدي 9 من إلى 10 جنيهات.

سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيهًا.

سعر البطاطا من 5 إلى 8 جنيهات.

سعر اللفت من 5 إلى 8 جنيهات.