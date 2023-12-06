ارتفاع في أسعار الخضراوات بالأسواق

أسعار الخضراوات اليوم.. يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الخضروات لشراء احتياجاتهم من الأسواق، وشهدت بعض الخضروات ارتفاعا فى أسعارها اليوم فى أسواق محافظة القاهرة، تزامنًا مع تطبيق مبادرة مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع وحظر تصدير إنتاج البصل وذلك لضبط الأسعار فى السوق المحلية بعد أن تعدى سعر كيلو البصل 30 جنيها فى بعض الأسواق المحلية بمحافظة القاهرة.

وتستعرض "بوابة الوفد" أسعار الخضراوات الأساسية والتى لا غنى عنها بشكل يومى فى البيت المصرى في السطور التالية.

أسعار الخضار اليوم

يتراوح سعر البصل من 28 إلى 35 جنيهًا.

يتراوح سعر الثوم من 50 إلى 90 جنيهًا.

يتراوح سعر الطماطم من 8 إلى 10 جنيهات.

يتراوح سعر البطاطس من 18 إلى 23 جنيهًا.

يتراوح سعر الكوسة من 10 إلى 15 جنيهًا.

يتراوح سعر البامية من 35 إلى 40 جنيهًا.

يتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 18 إلى 22 جنيهًا.

يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 5 إلى 9 جنيهات.

يتراوح سعر الليمون من 10 إلى 15 جنيهًا.

يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 2.5 إلى 6.5 جنيه.

يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 9 إلى 12 جنيهًا.

يتراوح سعر الفلفـل "الشطة" من 10 إلى 15 جنيهًا.



يتراوح سعر الكوسة من 12 إلى 15 جنيهًا.

يتراوح سعر الملوخية من 10 إلى 12 جنيهًا.

يتراوح سعر الخيار من 10 إلى 15 جنيهًا.

يتراوح سعر الخيار بلدي 9 من إلى 10 جنيهات.

يتراوح سعر البامية من 34 إلى 40 جنيهًا.

يتراوح سعر القلقاس من 10 إلى 13 جنيهًا.

يتراوح سعر البطاطا من 5 إلى 8 جنيهات.

يتراوح سعر اللفت من 5 إلى 8 جنيهات.