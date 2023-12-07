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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مصر تشهد مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة المصرية

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن انتخابات الرئاسة 2024 تكتسب أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية، وفقا لما ذكرته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

 

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الهيئة الوطنية: عدد مراكز اقتراع انتخابات الرئاسة 9376 مقرا و11361 لجنة فرعية

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قالت الهيئة إن انتخابات 2024 جاءت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.

أشارت الهيئة إلى  أن الحوار الوطني خلق مشهد التنوع السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن  الجهات المصرية وفي مقدمتها الإعلام سعت لخلق مناخ من التنافسية وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وواصل الهيئة أن  مشهد لجان التصويت بالخارج خلال الأيام الثلاثة جاء مُشرفًا ويليق بالاستحقاق الانتخابي الأعلى في البلاد.

أوضحت أن مصر تشهد مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية التي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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