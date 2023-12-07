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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غدًا الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية

الزمالك وساجرادا
الزمالك وساجرادا

يعقد في الواحدة ظهر غدا الجمعة بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للاتفاق على زي الفريقين وبعض الأمور التنظيمية.

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ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك، أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي النادي الأنجولي، وطاقم التحكيم الصومالي المكلف بإدارة اللقاء.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا القادمة :

ويلتقي الزمالك مع نظيره ساجرادا الأنجولي في السادسة مساء يوم السبت المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر فريق الزمالك ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف دون رد، والتغلب على سوار الغيني برباعية في الجولة الثانية لدور المجموعات.

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