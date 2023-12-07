الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سوريا: إعلان برنامج الأغذية العالمي إنهاء عمله انحراف لمساره للضغط على الشعب

وزير الإدارة المحلية
وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري

أعرب رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري المهندس حسين مخلوف عن عدم ارتياح بلاده لإعلان برنامج الأغذية العالمي انتهاء برنامج المساعدات الغذائية العامة في سوريا الشهر المقبل؛ بسبب نقص التمويل، بما يظهر انحرافاً لمسار البرنامج باتجاه التسييس لبرامج المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري - بحسب تعبيره-.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مخلوف التقى، اليوم  مع الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا كينيث كروسلي للاستيضاح عن الإعلان المنشور من قبل البرنامج عن طريق وسائل الإعلام حول انتهاء برنامج المساعدات الغذائية العامة في سوريا دون تنسيق مسبق بما يظهر انحرافاً لمسار البرنامج باتجاه التسييس لبرامج المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري، وانضمامه بذلك للأطراف التي تعمل على ممارسة الضغط على الشعب السوري، مؤكداً تحفظه على إيقاف المساعدات الغذائية عن غالبية المستحقين في ظل زيادة أعداد المحتاجين للمساعدات.

وعبر الوزير مخلوف عن أمله بأن يقوم البرنامج بمراجعة قراره المتعلق بالمساعدات الغذائية، وأن يتوصل إلى مقاربة أكثر موضوعية وإنسانية للحفاظ على استمرار تقديم المساعدات لأكبر عدد من المحتاجين من خلال بذل الجهود والحلول لمواجهة هذا التخفيض، لما له من أثر سلبي على السوريين.

بدوره وعد كينيث بإيصال الرسالة إلى إدارة البرنامج وبذل الجهود وتقديم الحلول لاستمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

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